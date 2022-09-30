Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Добровольцу, готовому пойти на военную службу для участия в специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, помог губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Беглов

«За помощью обратился доброволец. Он принял решение, не дожидаясь мобилизации отправиться в зону СВО. Но проблема — военный билет утерян. Восстановить сложно — живет не по месту прописки, а временная регистрация закончилась. Человек готов встать на защиту России. Распорядился решить вопрос в течение суток и доложить», — написал он в своём сообщении.

Также Беглов отметил, что ещё один доброволец прошёл военную службу в российских Воздушно-десантных войсках и теперь снова хочет вернуться в армию для участия в спецоперации.

«Поблагодарил ребят. Продолжу лично контролировать ситуацию с частичной мобилизацией», — заключил губернатор Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал, что власти региона отслеживают обращения об ошибочно призванных по частичной мобилизации и намерены возвращать домой ошибочно мобилизованных.