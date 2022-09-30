Донецк, 30 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:35 — н. п. Дылеевка — н. п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 сентября киевские боевики произвели обстрел снарядами натовского калибра (155 мм) города Макеевки в ДНР.

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