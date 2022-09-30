Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Правящей партии «Грузинская мечта» не хватит депутатов в парламенте Грузии, чтобы принять закон о деолигархизации без участия оппозиции. Об этом 29 сентября заявил журналистам председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

«Если будет консенсус в связи с тем, что этот закон необходим, то мы готовы его принять. Если нет, то пусть оппозиция скажет, что закон не нужен», — сказал спикер парламента.

По его мнению, критика председателя бывшей ранее правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии в адрес экс-министра обороны Грузии, бизнесмена и основателя оппозиционного телеканала «Формула» Давида Кезерашвили является «признанием», что последний является «олигархом».

Папуашвили заявил, что в оппозиции поняли опасность для них закона о деолигархизации, который предлагает правящая партия. Если его примут по аналогии с тем, что принял киевский режим, то под него попадут бизнесмены, которые поддерживают оппозиционные партии, но не основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

«Они (оппозиционные политики, , прим. — ИА REGNUM) уже чётко осознали это, и мы все стали тому свидетелями», — добавил спикер парламента.

Напомним, в грузинской оппозиции Иванишвили называют «олигархом», несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не является олигархом, зато олигархи есть в оппозиции.