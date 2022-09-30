Владивосток, 30 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Дальневосточный государственный университет во Владивостоке принял решение поддержать студентов-добровольцев и сотрудников, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте ДВФУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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По словам и. о. ректора Бориса Коробца, каждому сотруднику-участнику спецоперации будет выплачена единовременная поддержка в размере 80 тыс. рублей.

«Мы возьмем под патронаж семьи с детьми этих военнослужащих. С каждой семьей мы разработаем персональный перечень мер поддержки, в зависимости от возраста детей и потребностей. Пока повестки получили 37 сотрудников ДВФУ», — добавил руководитель.

Борис Горобец отметил, что и студентам-добровольцам, которые имеют военную специальность, на время службы предоставят академический отпуск и выплатят единовременную помощь также в 80 тыс. рублей.

В университете открывается штаб #МЫВМЕСТЕ, в котором будет работать пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Абакана Алексей Лёмин попросил владельцев и руководителей предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей позаботиться о семьях мобилизованных.