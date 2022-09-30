Краснодар, , 08:26 — REGNUM Мобилизованным жителям Краснодарского края перечислят единовременные выплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тысяч рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей», — уточнил губернатор Краснодарского края.

ИА REGNUM напоминает, что в Краснодарском крае выявлено семь случаев ошибочной мобилизации.