Вашингтон, 30 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Введение ценового потолка на экспорт российской нефти станет «смертельным ударом», который добьёт экономику Запада. Об этом рассказал 28 сентября глава нефтесервисной американской компании Canary Дэн Эберхарт в своей статье для издания Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как пояснил эксперт, страны Запада в идеале хотят добиться путём введения ценового потолка обеспечения непрерывных поставок нефти из России, притом что Москва не смогла бы извлечь выгоду из ценовой инфляции.

Однако специалист указал, что политики, ратующие за введение ценового потолка, не понимают работу и экономику рынков энергоресурсов.

По мнению эксперта, ценовой потолок на самом деле создаст перебои в поставках нефти из России, а это приведёт к росту цен на мировых рынках. В итоге доходы от продажи нефти останутся высокими, а мировую экономику ждёт сильный удар. Кроме того, крупные покупатели российской нефти из Азии, скорее всего, обойдут или попросту проигнорируют ограничение и будет дальше покупать энергоресурсы, тем самым обеспечивая «жизненно важное финансирование российской военной машины».

По словам Эберхарта, ограничение в первую очередь направлено на Китай, Индию и Турцию. Но вряд ли эти страны поддержат введение ценового ограничения, так как Россия угрожает отказом в продаже нефти тем странам, которые поддержат данную санкцию.

«Риск такой реакции рынка невозможно переоценить, особенно с учетом того, что администрация [президента США Джо] Байдена, а также политики ЕС и Великобритании доказали свою некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса, и ценовой предел может стать их последним ударом», — добавил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести потолок цен на российскую нефть новым пакетом санкций.