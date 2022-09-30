Вашингтон, 30 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп предложил свою помощь в качестве посредника в «переговорном процессе» между Россией и Киевом, сообщает сайт Mediaite со ссылкой на заявление политика в его социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Экс-президент США считает, что российским властям и киевскому режиму необходимо заключить мирный договор, к чему, по его мнению, стремятся обе стороны. Трамп отметил, что «на кон поставлен весь мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз объявлял себя посредником в «урегулировании» между Россией и киевским режимом. 29 сентября турецкий лидер попросил российского президента Владимира Путина дать еще один шанс «переговорам» с Владимиром Зеленским.

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