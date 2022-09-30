Пханмунджом , Южная Корея, 30 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Во время посещения границы между Южной Кореей и КНДР вице-президент США Камала Харрис заявила, что Северная Корея — это страна с «жестокой диктатурой», незаконной программой вооружений и массовыми нарушениями прав человека, как передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Камала Харрис

Вскоре после того как Харрис завершила свою поездку по Азии, поздним вечером 29 сентября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении ее полета из Южной Кореи, что стало третьим подобным запуском за пять дней.

Харрис, впервые посетившая демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, сказала, что хорошо вооруженная пограничная зона служит суровым напоминанием о «кардинально разных путях», которыми пошли две страны.

«На Севере мы видим жестокую диктатуру, свирепствующие нарушения прав человека и незаконную программу вооружений, которая угрожает миру и стабильности», — сказала Харрис.

«Соединенные Штаты и весь мир стремятся к стабильному и мирному Корейскому полуострову, где КНДР больше не представляет угрозы», — при этом добавила она.