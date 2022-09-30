Луганск, 30 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Населённые пункты Луганской Народной Республики за прошедшие сутки девять раз становились мишенями для киевских боевиков. Об этом 30 сентября заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями на территории б. УССР.

U.S. Marine Corps Артиллерийский обстрел

«Со стороны вооруженных формирований [киевского режима] зафиксировано девять обстрелов […] с применением американской РСЗО M142 HIMARS (13 ракет типа M31 GMLRS), артиллерийского орудия 155 мм (26 снарядов), танков (четыре снаряда)», — говорится в новой сводке СЦКК.

Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Золотое-5, Сватово, Кременная, Врубовка, Рубежное, Лантратовка, Приволье, Лисичанск, Кременная. В результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё три человека получили ранения.

Кроме того, были повреждены 17 многоквартирных жилых домов и разрушен Дворец культуры им. Островского в населённом пункте Золотое-5. Также в Золотом-5 разрушены ясли-сад, почтовое отделение и продуктовый магазин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, с середины февраля, с начала обострения конфликта, в Луганской Народной Республике зафиксировано почти 1200 обстрелов со стороны киевских войск.