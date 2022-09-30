Нижний Новгород, , 08:20 — REGNUM Власти Нижегородской области отслеживают обращения об ошибочно призванных по частичной мобилизации и намерены возвращать домой ошибочно мобилизованных. Об этом 28 сентября написал губернатор региона Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно не допустить, чтобы мобилизация шла с нарушениями. Отслеживаем обращения о мобилизации тех, кто не соответствует критериям, или тех, кто не должен быть мобилизован в первую очередь. Если неправильно мобилизовали, будем решать, чтобы вернули», — напсиал он в своём сообщении.

Также Никитин указал, что власти Нижегородской области намерены помочь призванным в вопросе обеспечения их необходимыми вещами, такими как кнопочные сотовые телефоны и спальные мешки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии по 200 тыс. рублей получат не только семьи мобилизованных в сентябре, но и военнослужащие, которые участвовали в спецоперации ранее.