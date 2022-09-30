Южно-Сахалинск, 30 сентября 2022, 08:20 — REGNUM На войсковом стрельбище Троицкое на Сахалине началась огневая подготовка мобилизованных военнослужащих к применению противотанковых гранатомётов РПГ-7В. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Теоретические и практические занятия с резервистами проводят опытные офицеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Военнослужащие выполняют практические стрельбы из РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, отрабатывают различные элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, «тренируются в ориентировании в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки».
Помимо этого, офицеры армейского корпуса ВВО обучают личный состав действовать в городских условиях, маскироваться на местности, классифицировать цели, корректировать огонь, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, вести огонь также и в тёмное время суток.
Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Восточного военного округа в Амурской области начались стрельбы из танков с участием мобилизованных военнослужащих.
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