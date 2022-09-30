Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, 30 сентября 2022, 10:03 — REGNUM ИА REGNUM завершает публикацию воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, собранных школьниками в книге «Строители безмолвных рубежей»*. Рубежи строились в годы Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти свидетелей героического подвига.
От холода плакали и играли в догонялки
Ольга Петровна Чернова из Батыревского района рассказывала, что её мать отправилась на трудовой фронт: окопы рыли в 2–3 метра. Как и большинство, она вспоминает о сильных морозах:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 30 города Чебоксары Валерией Каяховой (руководитель — Л. А. Иванова).
«Болели, но терпели»
Юлия Ивановна Чумышева из Янтиковского района вспоминает, что с началом войны они прервали обучение в школе и пошли работать в колхозе, но «так хотелось учиться». Осенью 1941 года их отправили рыть окопы у деревень Тенеево и Ямбулатово, жили они у местных жителей.
Ветеран рассказала, что тёплой одежды не было, она донашивала одежду братьев, которые воевали на фронте, а на ногах были лапти, которые быстро изнашивались, «в них было холодно и сыро», в морозы надевали валенки:
Юлия Ивановна также сообщила, что им «всё время» говорили о «необходимости окопов», обстановка в 1941 году была напряжённой, поэтому если строители «болели, то терпели»:
Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 36 города Чебоксары Максимом Асановым, Кирой Кузнецовой (руководители — Л. Л. Артемьева, Ф. П. Крюшникова).
За самовольство грозил трибунал
О том, как рыла окопы Анна Ивановна Шнягина (Ежова), рассказала её дочь. Она рассказывала, что по утрам спешили на работу, увязая в сугробах. Были перебои с питанием, особенно быстро изнашивалась обувь — взамен давали лапти или кирзовые сапоги.
Дочь ветерана рассказала, что девушки не подвели мастера, вернулись к утру, пройдя 30 км. Землю, которую они копали, сравнивали с гранитом из-за морозов:
«Выдюжили, справились к сроку».
Фрагмент из материала, собранного ученицей гимназии № 1 города Чебоксары Надеждой Григорьевой (руководитель — И. А. Федулова).
«С удивлением вспоминала, как выжили»
Пелагея Ефимовна Шумилова из Аликовского района (1926–2018), как рассказали её дочь и внучка, рыла окопы у Суры:
Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 4 города Чебоксары Валерией Васильевой (руководитель — Д. В. Кулешова).
«Не то что работать, выжить стоило огромных усилий»
Анфису Яковлевну Яковлеву из Цивильского района отправили рыть траншеи в 17-летнем возрасте. По её словам, они клали на противотанковые рвы жерди и хворост, прикрывая их потом землёй: «Танк провалится — не выберется»:
Ветеран рассказала, что катастрофически не хватало тёплых рукавиц, верхней одежды, обуви. Лапти постоянно мокли в «подтаявшей земляной жиже, люди мёрзли и болели». Также были проблемы с питанием, хотя это была обязанность колхозов, но «на деле без питания обходились по двое-трое суток»:
Фрагмент из материала, собранного ученицей начальной школы — детского сада города Чебоксары Дарьей Андреевой (руководитель — М. Ю. Шикарева).
Вгрызались в землю подростки и бабы
Анна Андреевна Ярочкина (1919–2006) из Курганской области переехала в 1941 году в Шумерлю, поступила на работу в артель «Труженик». По её словам, никто из коллег не отказывался идти на строительство Сурского рубежа — наоборот, «гордились, если твоя фамилия попала в список зачисленных на работы»:
При рытье окопов подростки трудились на подводах для перевозок брёвен и досок для землянок и блиндажей. Землю ветеран сравнила с «единым глиняным комом»: сначала шли дожди, а потом ударили морозы, поэтому «вгрызались на два метра в глиняную мёрзлую землю — вот такая задача стояла перед подростками и бабами».
Анна Андреевна также рассказала, что в основном строители носили лапти-онучи, а кто был «позажиточнее или из семьи военных, имели храмовые сапоги, но это была редкость». Спали строители первоначально в лесу, «вдоль сваленных деревьев», а затем — в землянках:
Ветеран заболела в декабре 1941 года и вернулась домой с воспалением лёгких.
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 41 города Чебоксары Марией Румянцевой (руководитель — О. Ю. Румянцева).
*«Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.
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