Кемерово, 30 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В трудные моменты для Родины наш народ никогда не оставался в стороне. Такое мнение высказал ветеран Вооружённых сил России из Кузбасса Константин Занин.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Вместе с армией и флотом он поднимался на защиту рубежей, отстаивал свои интересы, традиции и ценности. На протяжении всей истории мы боролись за право выбирать свой путь и оставаться независимыми от тех, кому не дают покоя природные богатства наших обширных территорий. Если кто-то на них посягал, то добровольцы самых разных профессий и возрастов брали в руки оружие, отдавали жизни, если не было другого выхода. Так было всегда, — напомнил он. — Сегодня над нашей страной снова сгустились тучи. На фронтах специальной военной операции мы защищаем не только жителей республик, восставших против нацистского режима на [территории бывш. УССР]. Сегодня мы вынуждены бороться за свой язык, свою историю и культуру, отстаивать право называться русскими. Наш долг — сохранить Россию, которую наши враги мечтают растащить по частям. И наше общее дело — выстоять и победить».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что киевские боевики обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

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