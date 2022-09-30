Москва, , 08:16 — REGNUM Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей Santeri Viinamäki

В составе «Сибири» шайбы забросили защитник Илья Пастухов и нападающий Тейлор Бек, оформивший дубль. У ЦСКА отличился форвард Михаил Григоренко.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 16 очков. ЦСКА идёт на седьмом месте в Западной конференции с 13 очками.

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