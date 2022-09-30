Москва, 30 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области не имеют теперь юридических препятствий для вступления в состав России, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Er.ru Сенатор Андрей Климов

Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Донбасса и освобождённых территорий с Россией — все новости»

Президент России Владимир Путин на основании результатов референдумов в Запорожской и Херсонской областях подписал указы о признании их суверенитета и независимости.

«Таким образом, все четыре региона Новороссии по российскому законодательству не имеют более юридических преград для добровольного вхождения в состав Российской Федерации», — отметил Климов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, договоры о вхождении новых территорий в состав России в качестве субъектов будут подписаны 30 сентября в Кремле.

После подписания международных договоров с новыми территориями президент РФ обращается в Конституционный суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих международных договоров.

В случае положительного решения КС международные договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совфеде. Одновременно с международными договорами в Государственную думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.

Госдума обсудит пакет документов на заседании 3 октября, а Совфед — 4 октября.

В Совфеде ранее допускали, что на полную правовую интеграцию новых субъектов РФ потребуется около трех лет.