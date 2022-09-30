Якутск, 30 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Якутии по 200 тыс. рублей получат не только семьи мобилизованных в сентябре, но и военнослужащие, которые участвовали в спецоперации ранее. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Семьям рекомендовали подавать заявления на получение этой меры социальной поддержки через МФЦ или портал муниципальных услуг Якутии. Документ, подтверждающий участие военнослужащего в спецоперации, предоставлять не нужно, он будет получен в результате взаимодействия ведомств.

«Единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей распространяется также на семьи военнослужащих и граждан, заключивших в добровольном порядке контракты, принимающих (принимавших) участие с 24 февраля 2022 года в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных Сил Российской Федерации», — пояснили в минтруде.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты предусмотрели для семей мобилизованных в Якутии. Они получат по 200 тыс. рублей.