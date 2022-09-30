Донецк, , 08:09 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:15 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительстве.

В 04:25 из населенного пункта Новгородское киевские каратели обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

В 04:47 из Орловки боевики ВСУ вновь обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибра 155 мм.