Медногорск, Оренбургская область, , 08:08 — REGNUM В городе Медногорске Оренбургской области мошенники обманули доверчивого пенсионера на более чем 2 млн рублей, сообщили 30 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По данным полиции, незнакомец по телефону предложил мужчин заработать на биржевых торгах. Оренбуржец совершил переводы денег на 11 указанных банковских счетов якобы для ведения торгов на бирже. За полтора месяца пенсионер перевёл 2 383 000 рублей.

Когда незнакомцы перестали выходить на связь, оренбуржец понял, что стал жертвой обмана. Пенсионер заявил о хищении денег в полицию.

«Обещания огромной прибыли в кратчайшие сроки — очевидный признак того, что вас пытаются обмануть. Торговля на бирже всегда несет высокие риски для инвестиций. Не доверяйте яркой и навязчивой рекламе и помните, что информацию об участниках фондового рынка можно легко найти и проверить в интернете (наличие лицензии, полную информацию о компании)», — предупреждают правоохранители.