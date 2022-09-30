Джакарта, 30 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с назначением на пост премьер-министра, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«Поздравляю Его Королевское Высочество наследного принца Мухаммеда бен Салмана, близкого друга Индонезии, с назначением на пост премьер-министра Саудовской Аравии», — написал Джоко Видодо в Twitter.

«Рассчитываю на еще более тесное сотрудничество в продвижении двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере», — добавил глава французского государства.

Назначение наследного принца премьер-министром происходит нечасто. В 1950-х годах бывший наследный принц Фейсал аль Сауд стал премьер-министром и возглавил правительство. Однако это привело к борьбе за власть, которая вынудила короля Саудовской Аравии в то время уйти в отставку.