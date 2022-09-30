Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В каждом из 94 муниципалитетов Свердловской области заработали горячие линии по вопросам отсутствия отопления. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики региона.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

На горячую линию необходимо обращаться при наличии проблем с отоплением. Например, если в доме отсутствует тепло или недостаточная температура в теплоносителях. Номера горячей линии для свердловских муниципалитетов можно узнать на сайте министерства ЖКХ региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что теплом Свердловскую область обеспечат до 1 октября. При этом с 25 сентября в регионе значительно похолодало и даже выпал снег.