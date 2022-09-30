Ханой, , 08:06 — REGNUM Семь тел погибших в результате кораблекрушения в камбоджийском городе Сиануквиль, были выброшены на пляж на юге Вьетнама, 30 сентября сообщили в пресс-службе вьетнамского министерства общественной безопасности.

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Трагедия произошла 23 сентября. В затонувшей лодке находился 41 китаец. Тела семи из них были обнаружены на острове Фукуок, который находится на границе Вьетнама и Камбоджи. Этих людей ситали пропавшими без вести.

У двоих погибших в карманах были найдены китайские документы. Ранее в Камбодже нашли тела трех других погибших при кораблекрушении в Сиануквиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на реке Катойя на севере Бангладеш затонуло судно, в котором находилось 80 паломников. Инцидент унес жизни 69 человек.

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