Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Мобилизованные свердловчане получат первые выплаты 10 октября. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодняшний день провела в 32ом военном городке. Прошла путь мобилизованного от автобуса, в котором прибывают ребята с территорий, до автобуса, в котором они отправляются в аэропорт. Сначала идёт регистрация прибывших, затем получение банковских карт. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября», — отметила Мерзлякова.

По словам омбудсмена, условия в казармах хорошие, места хватает всем. Мобилизованные получают сухпайки, одежду, фляжки и котелки. Кормят вкусно, ребята хвалят рацион из свинины, говядины, курицы и двух видов супов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. В Свердловской области для мобилизованных собирают одежду, предметы личной гигиены и медикаменты.