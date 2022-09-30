Петропавловск-Камчатский, , 08:04 — REGNUM В ЗАГСе Петропавловска-Камчатского с начала проведения частичной мобилизации зарегистрировали 22 семейные пары, мужчины из которых отправятся на спецоперацию в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в краевом правительстве.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все, кто получил повестки в рамках мобилизации, могут зарегистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС.

30 сентября сотрудники отдела ЗАГС зарегистрировали брак между получившим повестку резервистом Михаилом и Натальей. Будущий защитник Донбасса уверен, что главный тыл — это семья.

«В такие моменты понимаешь, что нет ничего важнее семьи. Нет ничего важнее тех, кто ждёт тебя дома. Пока я буду отдавать долг своей Родине, я буду знать, что дома меня ждёт любящая жена. У нас в России так принято — самый надежный тыл — это твоя семья», — рассказал Михаил.

Как сообщало ИА REGNUM, все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.