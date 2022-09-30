* талиб — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 08:02 — REGNUM В афганской провинции Тахар силы Фронта сопротивления Афганистана совершили нападение на блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Хафдара уезда Фархар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники сообщают, что бой длился около получаса, в результате один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, ещё трое получили ранения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре пока ничего не заявили об этой атаке.

Два дня назад трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате боестолкновения между силами Фронта сопротивления и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Чал.