Калуга, 30 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Сборник документов «Калужская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» представлен 29 сентября в Калуге. В него вошли 280 материалов, извлеченных из фондов архивов всех уровней, а также областного управления ФСБ России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге представлен сборник архивных документов о Великой Отечественной войне

Сборник является продолжением многолетней работы по изданию Книги памяти (26 томов) и двухлетнего проекта «Письма с фронта». Он издан в рамках реализации ведомственной целевой программы «Информационная и внутренняя политика Калужской области» к 79-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В числе составителей сборника — начальник управления по делам архивов Калужской области, кандидат исторических наук Майя Добычина, кандидат исторических наук, доцент Виталий Иванов, кандидат исторических наук Ирина Молодова.

«Это очень серьезный труд, который будет продолжен. В следующем году выйдет второй том. Это принципиальная позиция нашего министерства — продолжать сохранять историческую память Великой Отечественной войны. Пока все документы и свидетельства, относящиеся к этому периоду, не будут изданы, этот проект не будет остановлен. Сейчас это особенно актуально — уходят живые свидетели Великой Отечественной войны. Нам надо исследовать каждый документ, чтобы наполнить историческую память о войне», — отметил министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин.

Новый сборник архивных документов о Великой Отечественной войне адресован историкам, краеведам, сотрудникам музеев, библиотек, студентам, учащимся, широкому кругу читателей.