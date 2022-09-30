В Калуге издан сборник документов, посвящённых Великой Отечественной войне
Калуга, 30 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Сборник документов «Калужская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» представлен 29 сентября в Калуге. В него вошли 280 материалов, извлеченных из фондов архивов всех уровней, а также областного управления ФСБ России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Сборник является продолжением многолетней работы по изданию Книги памяти (26 томов) и двухлетнего проекта «Письма с фронта». Он издан в рамках реализации ведомственной целевой программы «Информационная и внутренняя политика Калужской области» к 79-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В числе составителей сборника — начальник управления по делам архивов Калужской области, кандидат исторических наук Майя Добычина, кандидат исторических наук, доцент Виталий Иванов, кандидат исторических наук Ирина Молодова.
Новый сборник архивных документов о Великой Отечественной войне адресован историкам, краеведам, сотрудникам музеев, библиотек, студентам, учащимся, широкому кругу читателей.