Ханты-Мансийск, , 08:00 — REGNUM Бюджет ХМАО за первое полугодие исполнен с профицитом в 38,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба думы Югры.

Бюджет Bukvi.ru

По доходам бюджет региона исполнен на 168,2 млрд рублей, по расходам — 129,9 млрд рублей.

Доходы увеличились на 52 млрд рублей или на 44,8% в сравнении с первым полугодием 2021 года за счёт налоговых доходов. Уточнённый план выполнен на 80,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально бюджетные доходы Югры на 2022 год планировались размером в 251,9 млрд рублей, расходы — 285,4 млрд рублей, с дефицитом — 33,5 млрд рублей. Структура доходной части бюджета ХМАО не претерпела изменений — налоговые поступления составляют свыше 88% бюджета.

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