Минск, , 17:54 — REGNUM Отношения с Россией сейчас для президента Александра Лукашенко гораздо более выгодны, чем с Западом. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Аслан Рубаев Лукашенко с Грузией вообще мало что соединяет, и даже если прервутся какие-то связи, например, между внешнеполитическим ведомствами двух стран, это никак не отразится ни на Белоруссии, ни на Грузии. Поэтому Лукашенко прекрасно понимает, что здесь он ничего не теряет, но и ничего не приобретает. А изменится ли что-то от этой поездки, а пока это была только поездка, можно будет увидеть после. Да, в Грузии, конечно, напряглись из-за поездки Лукашенко в Абхазию. И грузинские радикалы уже жёстко требуют спросить с Лукашенко. Но Запад все меры, которые он мог принять в отношении Лукашенко, уже и так принял. Все рычаги влияния и давления на Белоруссию, которые Запад получил по итогу летних протестов 2020 года, он уже использовал. Дальше осталась только фаза открытой войны. Запад на это тоже не пойдёт, так как понимает, что Россия заступится за Белоруссию. И Лукашенко понимает, что из Европы он больше никаких профитов получить не может. А получает он больше преференций сейчас со стороны России. И Лукашенко, в отличие от того же Казахстана, сегодня уже определился в пользу России.

Напомним, что 28 сентября Лукашенко в первый раз посетил Абхазию и провёл там встречу с президентом Асланом Бжанией.