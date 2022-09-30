Лондон, , 07:57 — REGNUM Британский королевский монетный двор представил дизайн новых монет с изображением короля Карла III, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По ее данным, новые монеты достоинством в 50 пенсов поступят в обращение уже в декабре 2022 года. На монете профиль короля повернут влево, как этого требует традиция. При этом сам монарх сотрудничал со скульптором Мартином Дженнигсом, чтобы тот разработал изображение для монет. Надпись на деньгах будет такой: «Король Карл III, Божьей милостью, защитник веры».

Отмечается, что старые монеты с изображением Елизаветы II будут какое-то время находиться в одновременном обращении с новыми. Со временем их из обращения внутри страны изымут. Монетный двор уточняет, что в настоящее время в обращении находятся около 27 млрд монет старого образца.