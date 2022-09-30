Гай, Оренбургская область, , 07:59 — REGNUM В Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в поджоге военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Гайского городского суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Жителю Гая предъявлено обвинение в покушении на уничтожение здания военного комиссариата Оренбургской области по городу Гаю, Гайскому и Новоорскому районам. По версии следствия, ночью 22 сентября гайчанин облил легковоспламеняющейся жидкостью крыльцо и стены военкомата, поджёг их с помощью зажигалки и ушёл. Однако жидкость быстро прогорела, и огонь самостоятельно потух. Преступление не было доведено до конца по независящим от поджигателя обстоятельствам.

Мужчина отправлен под домашний арест на два месяца. Фигуранту уголовного дела запрещено покидать жилище, менять место жительства без разрешения следователя; общаться в любой форме с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве потерпевших и свидетелей; вести переговоры с использованием любых средств связи; отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию, посылки, бандероли, письма, телеграммы, без разрешения следователя.