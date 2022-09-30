Кызыл, 30 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим на территории Тувы продлён до 19 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

«Это значит, что продлеваются ограничения на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора вблизи жилых домов и в населенных пунктах», — отметили в правительстве.

В регионе за последние несколько суток лесопожарная обстановка вновь начала ухудшаться. По данным на 29 сентября, здесь действовало девять лесных пожаров на общей площади 3366 га. Леса горели на территории шести районов, наиболее крупный — в Дзун-Хемчикском районе (2355 га).

Добавим, что пожарные также борются с очагом в биосферном заповеднике «Убсунурская котловина» площадью 93,5 га.