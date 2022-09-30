Саратов, , 07:55 — REGNUM В рамках банкротного дела АО «Энгельсский литейный завод» конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника бывшего руководителя Анатолия Кропотина. Этот вопрос Саратовский арбитраж планирует рассмотреть 2 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

На момент завершения наблюдения у литейного завода имелись долги перед кредиторами из реестра в размере 432 818 436 рублей 83 копеек.

Напомним, предприятие, которое работает в сфере производства автобусов и троллейбусов, признали банкротом в марте 2022 года.

По результатам первых этапов процедуры несостоятельности управляющим был сделан «вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника, о возможности покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего за счет работы с дебиторской задолженностью».

АО фигурировало в ЕГРЮЛ с 2015 года. В 2021 году завод также проиграл крупный иск на сумму 380 млн рублей «Нижневолжскому коммерческому банку», ещё больше нарастив свои долги.

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