Новосибирск, , 07:53 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве во время реконструкции здания насосно-фильтровальной станции. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело было возбуждено в отношении 38- летнего директора компании «Абсолют». По данным следствия, с 22 июня 2018 года по 27 декабря 2018 год в рамках муниципального контракта организация должна была выполнить реконструкцию здания станции, предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды в поселке Новояркуль Чановского района.

«Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика, завысил объём выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое. Ущерб Озеро-Карачинскому сельсовету Чановского района Новосибирской области составил более 62 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Вину мужчина признал. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.