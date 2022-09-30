Бишкек, 30 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Китай закроет наземные контрольно-пропускные пункты на границе с Киргизией в связи с празднованием Дня образования КНР. Об этом сообщает киргизская погранслужба госкомитета национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием государственного праздника — День образования Китайской Народной Республики — пункты пропуска «Торугарт - автодорожный» и «Иркештам - автодорожный», расположенные на киргизско-китайском участке государственной границы, будут временно закрыты с 1 по 3 октября 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что КПП на границе откроют уже 4 октября. При этом два пограничных пункта будут пропускать грузы, идущие только из Китая в Киргизию. Такой порядок был установлен еще в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, минтранс Китая ожидает, что во время празднования Дня образования КНР будет совершено 210 млн пассажирских автодорожных поездок внутри страны. Этот показатель на 30% выше, чем за аналогичный период 2021 года.