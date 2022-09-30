Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Оренбургской области горячая линия приняла более 5 тыс. звонков от жителей с вопросами о частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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С 23 сентября региональный кол-центр по вопросам поддержки населения сентября по номеру 122 принимает обращения, связанные с частичной мобилизацией.

Напомним, в России с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. В Оренбуржье 29 сентябре из Бузулука и Бугурусланского района состоялась отправка групп резервистов.

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