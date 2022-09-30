Находка, Приморский край, 30 сентября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В ночь на 30 сентября в Находке произошло ДТП с погибшими, сообщили в пресс-службе УМВД По Приморскому краю.

ОМВД России по городу Находке, Приморский край Авария в Находке

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Полиция установила, что 35-летний водитель автомашины Honda Fit выехал на встречную полосу движения т на скорости столкнулся иномаркой Toyota Mark II.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир Honda Fit. Двоих пассажиров иномарок госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что у водителя Honda Fit не было водительского удостоверения и обучение он не проходил.

По факту автоаварии вынесено определение о возбуждении административного расследования — устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и двое получили травмы в результате автоаварии на трассе «Поветлужье» в Марий Эл.