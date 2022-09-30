Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Несовершеннолетним детям жителей Петербурга, призванных на службу в Вооруженных Силах в ходе частичной мобилизации, а также детям петербургских добровольцев предоставят бесплатное двухразовое питание — завтрак и обед — в образовательных учреждениях и обеспечат бесплатный проезд. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед

Дети мобилизованных граждан получат право внеочередного поступления в детские сады и школы, такие семьи будут полностью освобождены от оплаты дошкольных образовательных учреждений. Им будут предоставлять бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Сразу после получения из военкомата фамилии мобилизованного или добровольца районные чиновники будут обязаны проверить, что его близким родственникам предоставлен весь полагающийся социальный пакет выплат и услуг.

Напомним, ранее стало известно, что мобилизованным петербуржцам единовременно выплатят по 100 тыс. рублей, а добровольцам — по 300 тыс. рублей.