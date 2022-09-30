Кабул, , 07:38 — REGNUM По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва и последующей стрельбы в образовательном центре в афганской столице Кабуле, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще 35 человек пострадали. Причины взрыва не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября у входа в посольство России в Кабуле прогремел взрыв, из-за чего погибли сотрудники российской дипломатической миссии Михаил Шах и Адыгжы Кужугет.

Кроме того, среди погибших было несколько граждан Афганистана. 14 сентября Михаил Шах и Адыгжы Кужугет были посмертно награждены орденами Мужества.

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