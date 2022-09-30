Тегеран, , 07:38 — REGNUM 29 сентября посланник и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН предупредил, что появление новых террористических групп представляет серьезную угрозу для Афганистана, его соседей, региона и всего международного сообщества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, Захра Эршади выразила обеспокоенность сообщениями о возрождении террористических группировок, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в этой стране.

«Власти де-факто должны взять на себя обязательство бороться с терроризмом и обеспечить принятие всех надлежащих мер для защиты дипломатических и консульских помещений от любого вторжения и предотвращения нападений на дипломатические помещения, иностранных сотрудников и консульских должностных лиц», — сказала она.

Иранский дипломат призвал власти Афганистана выполнить свои международные обязательства в качестве члена международного сообщества и создать «инклюзивное правительство, которое отразило бы полиэтническое общество страны».

В другом месте своего выступления иранский представитель подчеркнул важность борьбы с незаконным оборотом наркотиков, заявив, что Иран непосредственно страдает от этой угрозы и платит за это высокую цену.

«За последние 40 лет Иран играл активную роль в борьбе с незаконным оборотом афганских наркотиков в регионе, в ходе которой почти 4000 сотрудников правоохранительных органов Ирана приняли мученическую смерть и более 12 000 других получили ранения», — сообщила Эршади.