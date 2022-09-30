Оренбург, 30 сентября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области два муниципальных образования получат из регионального бюджета дотации на разработку проектов по ликвидации незаконных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

Тоцкому и Илекскому районам выделяют свыше 9 млн рублей. Из них более 5,2 млн рублей направят Мухрановскому сельсовету Илекского района, 3,8 млн — Тоцкому сельсовету. Ликвидация несанкционированных свалок запланирована на 2023 год.

Из региональной казны бюджета на ликвидацию свалок в 2022 и 2023 годах выделено 204,5 млн рублей. К 2024 году намерены избавиться от шести стихийных мусорных площадок в посёлках Бердянка и Самородово, в сёлах Городище и Краснохолм города Оренбурга, по одной — в Медногорске и Новотроицке.