Тегеран, 30 сентября 2022, 07:36 — REGNUM 29 сентября министр нефти Ирана Джавад Овджи и министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси на встрече подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества Тегерана и Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Заявив, что Иран может сыграть важную роль в энергоснабжении Японии, министр нефти Ирана призвал к повышению уровня экономического сотрудничества между двумя странами.
«Японские компании очень хорошо известны в Иране, и это ценный повод для развития сотрудничества между двумя странами», — отметил Овджи.
Он также подчеркнул, что при нынешней администрации Ирана была разработана комплексная программа развития нефтяной промышленности с прогнозом привлечения 160 миллиардов долларов инвестиций в течение восьми лет и доведения уровня мощностей по добыче нефти до 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Овджи также выразил надежду, что две страны будут сотрудничать в нефтегазовом, нефтеперерабатывающем и нефтехимическом секторах.