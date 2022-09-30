Тегеран, 30 сентября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. 29 сентября министр нефти Ирана Джавад Овджи и министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси на встрече подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества Тегерана и Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Заявив, что Иран может сыграть важную роль в энергоснабжении Японии, министр нефти Ирана призвал к повышению уровня экономического сотрудничества между двумя странами.

«Японские компании очень хорошо известны в Иране, и это ценный повод для развития сотрудничества между двумя странами», — отметил Овджи.

Он также подчеркнул, что при нынешней администрации Ирана была разработана комплексная программа развития нефтяной промышленности с прогнозом привлечения 160 миллиардов долларов инвестиций в течение восьми лет и доведения уровня мощностей по добыче нефти до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Овджи также выразил надежду, что две страны будут сотрудничать в нефтегазовом, нефтеперерабатывающем и нефтехимическом секторах.