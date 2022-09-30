Благовещенск, , 07:43 — REGNUM В одном из населённых пунктов Октябрьского района Приамурья женщина, руководящая детским садом, незаконна начислила себе заработную плату. Её осудили за хищение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Штраф

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Недостоверные сведения в табели учёта рабочего времени заведующая вносила в течение года. На основании этих документов она незаконно получила зарплату на сумму более 60 тыс. рублей. Нарушения вскрылись в ходе проверки.

Амурчанку судили за мошенничество и подлог документов по двум статьям УК РФ. Суд приговорил её к штрафу на 170 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября правоохранители задержали почтальона из посёлка Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области с похищенными деньгами в сумме 500 тыс. рублей. Она скрывалась в столице региона в Благовещенске почти две недели.