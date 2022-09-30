Тегеран, 30 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В ответ на необоснованные заявления министра ОАЭ о трех иранских островах дипломат Ирана заявил, что территориальная целостность страны и её суверенитет над островами не подлежат обсуждению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 сентября.

Ближний Восток на карте

Иранский дипломат заявил, что претензии арабского представителя в отношении иранских островов в Персидском заливе считаются посягательством на территориальную целостность Ирана.

«Мы считаем такое безответственное заявление и необоснованное утверждение вмешательством во внутренние дела Ирана и нарушением основополагающих принципов международного права, включая принципы добрососедства и невмешательства во внутренние дела других правительств», — отметил неназванный дипломат.

«Три острова (Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб) в Персидском заливе являются и были неотъемлемой частью территории Ирана. Страна подтверждает свой суверенитет над этими островами, и любые утверждения об обратном категорически отвергаются», — подчеркнул он.

В другом месте своего выступления иранский дипломат отметил, что правительство Исламской Республики Иран всегда придерживалось политики дружбы и добрососедства со всеми странами региона и хотело бы подчеркнуть свою решимость поддерживать и укреплять двусторонние отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами.