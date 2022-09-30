Тегеран, , 07:33 — REGNUM 29 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 144 421, причем пять иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще пять иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 144 421», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 352 новых случая заражения COVID-19, при этом 108 человек госпитализированы.

Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 325 370 пациентов из общего числа 7 548 320 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 157 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана также объявило, что65 084 095 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 484 094 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.