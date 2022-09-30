Тегеран, , 07:34 — REGNUM 29 сентября представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что те, кто называет себя сторонниками иранского народа и скандирует различные антигосударственные лозунги, в последние годы лишали иранцев, больных раком, доступа к специальным лекарствам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На своей странице в Instagram пресс-секретарь заявил: «Они проводят так называемую политику максимального давления, чтобы заставить иранский народ преклониться под тем, что они называют разрушительными санкциями. Однако иранский народ не сдастся ни под каким предлогом».

В последние недели Иран охвачен массовыми протестами после того, как полиция предположительно избила 22-летнюю Махсу Амини. Девушка приехала в Тегеран к родственникам. Ее задержали за то, что она надела хиджаб «неправильно», «не по традициям». Девушку доставили в участок, где предположительно избили. В состоянии комы она попала в больницу, а затем скончалась.