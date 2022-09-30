Токио, 30 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Совместные учения начали проводить Япония, Соединённые Штаты и Южная Корея в Японском море. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба минобороны Японии.

U.S. Navy Атомный авианосец Ronald Reagan

Уточняется, что в учениях принимает участие американский авианосец Ronald Reagan.

Указывается, что в ходе учений планируется отработка ряда совместных задач, направленных на противодействие подводным лодкам потенциального противника.

«Учения демонстрируют приверженность трех стран дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для решения проблем региональной безопасности, а также укрепления международного порядка, основанного на установленных правилах», — заявлено в сообщении японского военного ведомства.

Руководство учениями осуществляет американская сторона. Трёхсторонние учения с участием такого состава стран в последний раз проводились в 2017 году.