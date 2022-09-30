Тегеран, 30 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 29 сентября МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Франции в Тегеране в связи с интервенционистским заявлением французского министерства иностранных дел, а также участием трех министров в антииранских митингах в Париже. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Временный поверенный в делах Франции был вызван в министерство иностранных дел Ирана в отсутствие посла страны в Тегеране.

Глава второго бюро Западной Европы министерства иностранных дел Ирана сообщил французскому дипломату, что Иран решительно осуждает вмешательство Франции и некоторых французских официальных лиц во внутренние дела Ирана.

Он обвинил французских чиновников в том, что они играют двойную роль, принимая у себя группы, которые были непосредственно вовлечены в беспорядки по всему Ирану в последние годы, с одной стороны, и осуждая иранскую полицию за столкновения с теми же бунтовщиками, с другой стороны.

Чиновник напомнил французскому дипломату о том, как полиция Франции расправлялась с протестующими в желтых жилетах, которые нарушали мир и безопасность в этой стране.