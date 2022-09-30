Тегеран, , 07:35 — REGNUM 29 сентября высокопоставленный представитель по атомной энергии Ирана рассказал о своём участии в 66-й конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене, где он представил правовую позицию и требования страны от МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), принял участие в 66-й ежегодной очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене (Австрия).

В кулуарах конференции Эслами провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, членами делегации российской корпорации по атомной энергии «Росатом» и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как подчеркнул Эслами, необходимо в кратчайшие сроки отменить антииранские санкции и облегчить путь страны к экономическому развитию.

«Исламская Республика Иран привержена соблюдению положений Соглашения о гарантиях, а также Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — отметил глава ОАЭИ.