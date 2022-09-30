Улан-Удэ, 30 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. На Байкале до конца года планируется отловить 75 тонн нерестового омуля, который направят на Большереченский рыболовный завод для дальнейшего воспроизводства рыбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии.

Правительство Иркутской области Омуль байкальский

Планируется получить около 1 млрд икринок для инкубации, а весной следующего года в озеро будет выпущено до 800 млн личинок.

«Данные мероприятия позволяют увеличить популяцию омуля для скорейшего восстановления и открытия промыслового рыболовства», — отметили в ведомстве.

По словам главы министерства Галсана Дареева, перед ними стоит задача по расширению воспроизводства омуля, а также усилению его охраны. Так, в 2022 году выставлено 11 постов рыбоохраны, им на помощь направлены беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росрыболовство сняло запрет на лов байкальского омуля для рыбаков-любителей. В Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском рыбопромысловых районах рыбалка будет разрешена с февраля до распаления льда и летом.