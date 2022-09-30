Оренбург, 30 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Готовность социальных объектов и жилищного фонда в Оренбургской области к отопительному сезону составляет среднем 96%. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Josh Wedin Батарея отопления

Практически все многоквартирные дома и социальные объекты уже получили паспорта готовности. К отопительному сезону приступили в Новотроицке, Ташлинском, Беляевском и Октябрьском районах.

Пробные топки осущствляют в Пономарёвском, Илекском, Переволоцком, Северном, Адамовском, Акбулакском, Новосергиевском, Тюльганском, Матвеевском, Саракташском районах, в Орске и Медногорске, Сорочинском и Кувандыкском городских округах.

Планируется старт пробной подачи тепла с 3 октября в Соль-Илецком городском округе и Оренбургском районе. С 29 сентября отопительный сезон стартовал в Сорочинском и Ясненском городских округах, Бугурусланском и Новоорском районах. С 1 октября подачу тепла начнут в Кувандыкском городском округе, Саракташскром и Шарлыкском районах, Бугуруслане; с 3 октября — в Медногорске, Переволоцком, Домбаровском, Кваркенском районах; с 7 октября — в Орске; с 10 октября – в Соль-Илецком городском округе и Оренбургском районе.